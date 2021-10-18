В Канске задержана влюбленная пара, хранившая 74 свертка с наркотиками в кондитерских бисквитах

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В Канске сотрудники полиции задержали влюбленную пару, хранившую 74 свертка с наркотиками в кондитерских бисквитах. Как сообщают в МВД, всего силовики обнаружили 17 граммов запрещенных веществ в «сладких тайниках».

Задержание проходило в тот момент, когда 39-летний мужчина и его 23-летняя возлюбленная приехали в Канск на автобусе, планируя реализовать в городе очередную партию наркотиков.

- Во время личного досмотра мужчины сотрудники ОКОН обнаружили две упаковки с бисквитами, внутри каждого из которых находились спрятанные свертки с порошкообразным веществом. Всего правоохранителями было изъято из кондитерских тайников 74 свертка с сомнительным содержимым. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около 17 граммом, - пояснили в ведомстве.

В отношении наркодилеров заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ». Торговцам запрещенными веществами грозит до 20 лет лишения свободы.