Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 8:32

Михаил Рабушко стал новым министром строительства Красноярского края

Распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Рабушко стал новым министром строительства Красноярского края. Фото: krskstate.ru

Михаил Рабушко стал новым министром строительства Красноярского края. Фото: krskstate.ru

Михаил Рабушко назначен министром строительства Красноярского края. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

На посту главы краевого минстроя Рабушко сменил Сергея Козупицу, назначенного зампредом регионального правительства. Он руководил министерством с 2018 года.

Михаил Рабушко родился 1976 году в подмосковном Загорске. В 1997 году окончил Ярославское Высшее Военное Финансовое училище по специальности «экономист», а в 2017 году прошел курс «менеджер в сфере госзакупок» в Сибирском Федеральном университете. Последние 6 лет руководил КГКУ «Управление капитального строительства».