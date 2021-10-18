Михаил Рабушко стал новым министром строительства Красноярского края. Фото: krskstate.ru

Михаил Рабушко назначен министром строительства Красноярского края. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

На посту главы краевого минстроя Рабушко сменил Сергея Козупицу, назначенного зампредом регионального правительства. Он руководил министерством с 2018 года.

Михаил Рабушко родился 1976 году в подмосковном Загорске. В 1997 году окончил Ярославское Высшее Военное Финансовое училище по специальности «экономист», а в 2017 году прошел курс «менеджер в сфере госзакупок» в Сибирском Федеральном университете. Последние 6 лет руководил КГКУ «Управление капитального строительства».