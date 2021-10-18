МегаФон запустил специальную услугу для вахтовиков Красноярского края

МегаФон предлагает вахтовикам, уезжающим в отдаленные регионы, воспользоваться «мобильными каникулами». Фото предоставлено компанией

Специальную услугу, которой пока не было на телеком-рынке, предложила компания МегаФон работникам вахтовым методом. Теперь рабочие, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и при этом сохранить свой номер. Предложение адресовано сотрудникам нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей и морякам.

– При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» нужно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

По подсчетам Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. Однако в этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. Такие сведения получили специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): поселок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе поселки Белокаменка (Мурманская область), Приобский (ХМАО-Югра), Сабетта (Ямал), Нючакан (Иркутская область) и Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение.