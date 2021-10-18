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Происшествия18 октября 2021 7:26

Красноярец во время прогулки с собакой в Покровке обнаружил человеческие кости

Находкой занялись следователи
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярец во время прогулки с собакой в Покровке обнаружил человеческие кости

Красноярец во время прогулки с собакой в Покровке обнаружил человеческие кости

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска обнаружил человеческие останки недалеко от частных домов в Покровке. Как сообщает пресс-служба СК, кости уже направлены на экспертизу.

При этом кости не были спрятаны. Среди них был череп и другие части скелета. Делом занялся красноярский следком:

- Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза с целью установления возраста, пола, наличия или отсутствия на черепе повреждений, - передает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.