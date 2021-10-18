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Происшествия18 октября 2021 5:33

Жителю Красноярска грозит реальный срок за поездку по поддельным правам

Жителю Красноярска грозит реальный срок за поездку по поддельным правам
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю Красноярска грозит до 1 года реального лишения свободы за поездку по поддельному водительскому удостоверению. Как сообщают в МВД, 30-летний мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде, но ходить пешком он не захотел. Поэтому приобрел подделку в интернете за 15 000 рублей и продолжил водить машину.

Обман вскрылся, когда мужчину остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Полицейские обнаружили, что права имеют признаки подделки, а затем выяснили, что их обладатель вообще лишен водительского удостоверения. Было заведено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сейчас материалы расследования направлены в суд.