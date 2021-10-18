В Красноярске полиция ищет мужчину, похитившего из магазина строительный инструмент за 23 000 рублей

Фото: МВД

В Красноярске неизвестный мужчина украл из строительного магазина электроинструмент стоимостью 23 000 рублей. Как сообщают в МВД, подозреваемый «засветился» на камерах видеонаблюдения, как и момент кражи. Сейчас мужчины разыскивают и просят всех, кто что-либо о нем знает, обратиться в полицию.

Факт пропажи обнаружили сотрудники магазина, владелец обратился с заявлением в полицию. Правоохранители посмотрели запись с камер видеонаблюдения и завели уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции просят всех, кто узнал мужчину, либо знает о его местонахождении, сообщить по телефонам 266-74-23 или 102.