Красноярский «Енисей» выиграл «Краснодар-2» со счетом 2:0 в матче ФНЛ

Фото: ФК ЕНИСЕЙ

На своем домашнем поле красноярский «Енисей» в сухую разделался с ФК «Краснодар-2» 17 октября. Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев стадиона.

Среди игроков «Енисея» в прошедшем матче отличились Егор Иванов и Андрей Окладников.

Отметим, что во время следующей игры красноярский клуб встретится со своими коллегами из Москвы – ФК «Торпедо», а краснодарцы сыграют с «Кубанью».

В параллельном матче «Олимп-Долгопрудный» и «Оренбург» не смогли определить победителя в игре. Матч прошел без забитых голов и завершился со счетом 0:0.

На данный момент лидером турнирной таблицы остается «Оренбург», имея в активе 38 очков. «Енисей» находится на 12-м месте (22), «Олимп-Долгопрудный» идет следом (22). «Краснодар-2» располагается на 16-й позиции.