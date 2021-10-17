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Общество17 октября 2021 17:33

Красноярцы попали в пробку, пытаясь выехать от Николаевской сопки

Дорожный затор растянулся на несколько километров
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярцы попали в пробку, пытаясь добраться к канатке на Николаевской сопке. Фото: t.me/baldebut

Красноярцы попали в пробку, пытаясь добраться к канатке на Николаевской сопке. Фото: t.me/baldebut

Красноярцы днем 17 октября попали в пробку, пытаясь добраться до Николаевской сопке. Ажиотаж произошел после открытия новой канатной дороги к смотровой площадке.

Пробка появилась на выезд в сторону проспекта Свободный. Также «стояла» улица Биатлонная. Как сообщает телеграм-канал «Бал дебютанток» выезжать приходилось около 40 минут. На своем пике пробка растянулась на расстояние более 3 километров.

Напомним, что новая канатка к Николаевской сопке была запущена 8 октября. Стоимость проезда – 50 рублей на одного человека.