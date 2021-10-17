18 октября на пяти улицах в Октябрьском районе Красноярска отключат воду Фото: Мария ЛЕНЦ

18 октября холодной воды не будет сразу на 5 улицах в Октябрьском районе Красноярска. Как сообщает телеграм-канал СГК, все из-за порыва во внутриканальном водопроводе на Партизанской, 1.

Воды не будет в 11 домах на 5 улицах с 09:00 до 20:00 часов. Адреса:

- Киренского, 56, 56А, 58;

- Чкалова, 39А, 41Г, 41, 42;

- Бебеля, 53, 53А;

- Партизанская, 1;

- Волочаевская, 11А.

Энергетики объяснили, что сразу к устранении дефекта не приступили, так как долго искали место порыва. Оказалось, что проблема лежит на глубине 5 метров, а над дефектом расположена подпорная стена.

- 18 октября часть этой конструкции будет разобрана, иначе к повреждению не добраться, - добавили в СКГ.

Узнать дополнительную информацию о сроках можно в диспетчерской службе водоканала по телефону: 211-39-63.