В Красноярске на Мичурина сбили пешехода, перебегавшего дорогу Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 16 октября на улице Мичурина в Красноярске сбили пешехода, перебегавшего дорогу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, молодой человек выжил, сейчас он находится в больнице.

По данным ГИБДД, 28-летний парень перебегал проезжую часть в неположенном месте – примерно в 30 метрах от пешеходного перехода. На нем не было светоотражающих элементов, поэтому водитель Лады Гранта не заметил красноярца.

Сейчас дорожные полицейские проводят проверку. Пользователи соцсетей встали на сторону водителя, так как пешеход в темной одежде вечером решил перебежать дорогу в шесть полос.