Красноярскому Коммунальному мосту исполнилось 60 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

17 октября Красноярскому коммунальному мосту исполнилось 60 лет. Как сообщают в мэрии Красноярска, 17 октября 1961 года было открыто движение, а 15 ноября – подписан акт о вводе моста в эксплуатацию.

Решение о строительстве моста было принято 18 января 1940 года, однако начать удалось лишь спустя 11 лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1956 году. До появления Коммунального моста красноярцы передвигались с одного берега на другой на специальных платформах, установленных на двух плоскодонным лодках. Они перемещались с помощью каната и течения реки.

- Основной особенностью возведения Коммунального моста стала установка полуарок (в количестве двадцати штук весом 1560 тонн) с помощью плавсистем. Мост был включён в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира». Длина Коммунального моста в Красноярске составляет 2300 м (вместе с дамбой - 2500 метров), ширина - 23,4 м, высота - 26 м. Для испытания прочности конструкции на мост загнали 140 самосвалов с гравием, - добавили в мэрии Красноярска.