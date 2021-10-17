В аэропорту Красноярске из-за тумана задержали несколько рейсов
Фото: Мария ЛЕНЦ
17 октября в аэропорту Красноярска задержано пять рейсов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, задержка произошла из-за сильного тумана.
Судя по онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержаны рейсы в Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск. Ранее сообщалось о задержке пяти рейсов.
В Западно-Сибирской прокуратуре добавили, что ситуация контролируется. Ведомство следить за соблюдением прав пассажиров.