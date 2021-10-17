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Общество17 октября 2021 8:27

В аэропорту Красноярске из-за тумана задержали несколько рейсов

Пассажиры не могут вылететь в три города
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В аэропорту Красноярске из-за тумана задержали несколько рейсов

В аэропорту Красноярске из-за тумана задержали несколько рейсов

Фото: Мария ЛЕНЦ

17 октября в аэропорту Красноярска задержано пять рейсов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, задержка произошла из-за сильного тумана.

Судя по онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержаны рейсы в Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск. Ранее сообщалось о задержке пяти рейсов.

В Западно-Сибирской прокуратуре добавили, что ситуация контролируется. Ведомство следить за соблюдением прав пассажиров.