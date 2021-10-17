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Общество17 октября 2021 8:17

В Красноярске стартовала благотворительная акция «Килограмм каши»

Мэрия Красноярска призывает делать добрые дела
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске стартовала благотворительная акция «Килограмм каши». Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске стартовала благотворительная акция «Килограмм каши». Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске 16 октября стартовала акция «Килограмм каши». Как сообщает мэрия Красноярска, волонтеры принимают крупы, корм и консервы для помощи бездомных животным из приюта «Верность».

В администрации подчеркивают, что приносить перловую кашу собакам не надо. На остальное ограничений нет.

- Тебя ждут в молодежных центрах по адресу ул. Высотная, 15, ул. Бограда, 65, ул. Академика Вавилова, 25а с 11:00 до 14:00 31 октября. Соблюдай масочный режим и дистанцию, - добавили в мэрии.