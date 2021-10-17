Житель Красноярска пожелал рыбаку большого улова и украл телефон за 40 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на берегу Енисея 28-летний парень украл у 69-летнего рыбака мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба красноярской полиции, сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

69-летний мужчина по факту кражи гаджета обратился в полицию Свердловского района. Он рассказал, что рыбачил на берегу Енисея, а телефон оставил на рюкзаке, который стоял позади него. Через некоторое время к рыбаку подошел парень и поинтересовался успехами:

- Пожелав большого улова незнакомец ушел, а мужчина обнаружил пропажу телефона, стоимостью около 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Вскоре молодого человека задержали. Подозреваемым оказался 28-летний красноярец, ранее судимый за кражи и угон. Он признался, что продал смартфон за 2 тысячи рублей. Полицейские завели уголовное дело. Воришка же возместил сумму ущерба в полном объеме.

- Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Свердловский райсуд Красноярска. Санкция статьи «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.