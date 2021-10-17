Красноярский «Енисей» проиграл «Динамо» в матче за Суперкубок России по бенди. Фото: vk.com/hcenisey1934

Хоккейный «Енисей» из Красноярска на домашнем льду проиграл Суперкубок по бенди московскому «Динамо» со счетом 4:2. Как сообщает пресс-служба «Енисея», этот кубок стал для динамовцев десятым в истории.

Большую часть встречи контролировали москвичи, которые первыми открыли счета, а за 5 минут до конца встречи и вовсе вели 3:0. Однако красноярцы чуть не отыгрались, быстро забив дважды. Однако в концовке встречи динамовцы «наказали» красноярцев голевой контратакой. Как итог – 4:2, а кубок отправляется в Москву.

У «Динамо» отличились Иванов, Шабуров, Павенский и Мингазов. За «Енисей» забивали Шарипов и Ломанов.