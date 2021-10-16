В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 471 человек, а умерли 24

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16 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 471 человека. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 122 552 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 411 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 108 610 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 187

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 32 347 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 344 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 599. Проведено тестов на коронавирус всего 3 830 096, из них за последние сутки 10 045, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.