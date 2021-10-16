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Общество16 октября 2021 14:27

Красноярских водителей активно проверяют на трезвость сотрудники ГИБДД

При подозрении на употребление алкоголя, автолюбителям будет предложено подышать в алкотестер
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске активно проверяют водителей на трезвость сотрудники ГИБДД. Как рассказали в ведомстве, рейд стартовал вечером 15 октября и будет проходить все выходные. Проверять автолюбителей будут на выезде из города, а также в нескольких районах Красноярска.

Сотрудники ДПС оперативно проверяют водителей – при подозрении на употребление алкоголя, автолюбителю будет предложено «подуть в трубочку» - пройти проверку алкотестером.

За отказ от прохождения процедуры предусмотрена та же ответственность, что и за положительный результат теста – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Если нарушитель сел за руль нетрезвым повторно, наступает уже уголовная ответственность.