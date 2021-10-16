В Октябрьском районе Красноярска ликвидировали 50 незаконных свалок

Фото: Администрация

В Октябрьском районе Красноярска специалисты ликвидировали 50 несанкционированных свалок. Как сообщает администрация города, всего, в период с января по октябрь, было убрано около 6000 кубометров мусора.

Самые сложные участки – это промзоны, частный сектор и территории после ликвидации незаконных гаражей. Именно здесь чаще всего возникают несанкционированные свалки.

С самой большой свалки бытовых отходов по ул. Минская объемом 970 кубометров, подрядчик вывозил мусор в течение нескольких дней. После демонтажа незаконных гаражей ликвидировали свалки по ул. Словцова, 3-16 и ул. Юшкова, 26-48.

Большую помощь в поиске незаконных свалок оказывают жители Красноярска. Они своевременно обращаются с жалобами в районную администрацию, которая, затем, ликвидирует мусор.

Напомним, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрено административное наказание в виде штрафа: физическим лицам от 1 до 4 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – до 5 тысяч рублей, юридическим лицам от 30 до 200 тысяч рублей.