На севере Красноярского края мужчина с ножом кинулся на продавца продуктов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке, на Севере Красноярского края, неизвестный мужчина напал на продавца продуктов с ножом. Как сообщают в МВД, ЧП произошло в одном из продовольственных магазинов. Житель края попросил женщину показать ему продукты из морозилки, а когда она отвернулась, кинулся с ножом.

Продавец смогла оттолкнуть напавшего и даже позвать на помощь, в это время грабитель убежал из магазина через запасный вход.

Полицейские довольно скоро выяснили, что ограбить магазин хотел 53-летний ранее несудимый, безработный мужчина. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас материалы расследования переданы в суд, напавшему грозит до 10 лет лишения свободы.