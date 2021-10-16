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Происшествия16 октября 2021 12:10

На севере Красноярского края мужчина с ножом кинулся на продавца продуктов

Женщина смогла оказать сопротивление и позвать на помощь
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке, на Севере Красноярского края, неизвестный мужчина напал на продавца продуктов с ножом. Как сообщают в МВД, ЧП произошло в одном из продовольственных магазинов. Житель края попросил женщину показать ему продукты из морозилки, а когда она отвернулась, кинулся с ножом.

Продавец смогла оттолкнуть напавшего и даже позвать на помощь, в это время грабитель убежал из магазина через запасный вход.

Полицейские довольно скоро выяснили, что ограбить магазин хотел 53-летний ранее несудимый, безработный мужчина. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас материалы расследования переданы в суд, напавшему грозит до 10 лет лишения свободы.