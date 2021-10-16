На красноярском «Космосе» изымают землю под строительство жилого комплекса

Снос ветхого жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске изымают землю на «Космосе» под строительство нового жилого комплекса. Первый заместитель главы города Красноярска Владислав Логинов уже подписал постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд на улице Димитрова в Железнодорожном районе Красноярска.

Сейчас там находятся 9 старых, но жилых домов, вместо них будет построен новейший жилой комплекс. Изымаются участки вместе с домами по улице Димитрова, 14, 14а, 31, 33, 35, стр. 1, 37, 39.

Напомним, что подобный процесс происходит и на улице Маерчака. Часть аварийных домов снесена, на их месте будет расположен новый жилой комплекс. Завершить реновацию планируют к 2024 году.