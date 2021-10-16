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Общество16 октября 2021 9:10

Красноярские первоклашки подержали в руках боевое оружие под присмотром ОМОНа на уроке безопасности

Сотрудники Росгвардии провели для малышей урок безопасности в одной из школ Советского района
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

В одной из школ Советского района Красноярска первоклашки смогли подержать настоящее боевое оружие под присмотром бойцов ОМОНа, проводивших для малышей урок безопасности. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, бойцы выступили в роли отцов и проверили, насколько школьники знают меры безопасности.

Росгвардейцы научили ребят безопасному поведению на улице и дома. Стражи правопорядка также рассказали о своих буднях, специфике работы службы и ответили на все вопросы школьников. К большой радости детишек, им удалось не только рассмотреть весь боевой арсенал бойцов, но еще и подержать в руках под тщательным присмотром росгвардейцев.

Прощаясь, первоклашки поблагодарили сотрудников ОМОН за интересную встречу, а некоторые пообещали в будущем пойти служить в спецназ.