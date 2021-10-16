Появилось видео нападения на подростков в Северном микрорайоне Красноярска

Фото: скриншот с видео

Видео нападения неизвестного мужчина на группу подростков, произошедшее 10 октября в Северном, появилось в соцсетях. Ролик опубликовано в паблике «Красноярск | Регион-24|». На кадрах видно, как группа подростков пинает продуктовую тележку из магазина, а в этот момент из припаркованной машины выбегает мужчина в белой кофте и бросает несколько ребят на землю.

«Комсомольской правде» пояснили в полиции, что на данный момент продолжается проверка. Ранее в ведомство поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика, который есть на видео. Она сообщила, что неизвестный мужчина причинил ее сыну телесные повреждения.