В Эвенкии трех подростков подозревают в краже 200 тысяч рублей из сейфа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии трех подростков, 14 и 15 лет, подозревают к краже крупной суммы у пожилого мужчины. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вот что известно на этот час. Минувшим летом, в июне-июле, мужчина уехал из поселка Ванавара. Об этом доподлинно знал один из подростков, он предложил своим приятелям зайти к мужчине в дом и поживиться.

За два месяца компания пять раз проникала в чужое жилище и вскрывала сейф. Вытащила в общей сложности более 200 тысяч рублей. Деньги делили поровну и тратили по своему усмотрению – покупали для себя одежду, продукты питания и другие вещи.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что его обворовали, и пришел в полицию с заявлением. Найти предполагаемых воришек не составило труда. Они во всем признались. Родители большую часть денег вернули, а часть денег изъяли у одного из подозреваемых.