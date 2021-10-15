В Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ввели режим «черного неба». По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия над городом продержатся около трех дней.

«С 19 часов 15 октября 2021 года до 19 часов 18 октября 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности» - такая информация появилась на сайте ведомства.

По информации синоптиков в наступающие выходные будет прохладная погода, без осадков, температура воздуха составит 6 – 8 градусов выше нуля днем и минус 3 -4 градуса ночью. При этом незначительный ветер, не более 1 метра в секунду, большей частью и вовсе полный штиль. Отчего над городом и будут накапливаться дым от отопительных печей и автомобильные выхлопы.