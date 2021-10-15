Доходы в бюджет Красноярского края впервые превысит 300 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Впервые в истории региона доходы бюджета превысят 300 миллиардов рублей. В 2022 году планируемые поступления составят 301,7 миллиардов, расход 311,3 миллиардов, а дефицит запланирован на уровне 9,6 миллиардов рублей. Такую информацию озвучивает правительства края по итогам состоявшегося обсуждения.

В общей сложности на социальную поддержку граждан в следующем году предусмотрено около 60 миллиардов. Значительный объем средств закладывается на финансирование мероприятий по поддержке семей с детьми. На повышение заработной платы работников бюджетной заложено более 11 миллиардов рублей. В том числе с 1 января 2022 года предусмотрено увеличение на 10% заработной платы работников бюджетной сферы, не охваченных «майскими» указами президента и мероприятиями по повышению МРОТ.

На реализацию новой программы под названием «Комплексное развитие территорий Красноярского края» заложено 2,3 миллиардов рублей.

Значительно увеличены объемы и география капитального строительства социальных объектов в крае. В планах на следующие три года проектирование и строительство в 48 территориях края свыше 130 объектов спорта, образования, здравоохранения, культуры. Объем бюджетных вложений в капстроительство составит порядка 30 миллиардов.