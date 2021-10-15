В Красноярском крае стартовала Всероссийская перепись населения. Фото: Красноярскстат

В Красноярском крае стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится с 15 октября по 14 ноября. Особенности нынешней переписи – не будет бумажных анкет, вместо них все данные будут вноситься в специальные цифровые планшеты.

- Переписчики – главные герои переписи! В Красноярском крае будет работать свыше 5 тысяч переписчиков, а также около 400 человек волонтеров, которые будут консультировать граждан. От их непростой работы будет зависеть успех проведения демографического обследования и качество полученной информации. Перепись – уникальный источник знаний о нашем обществе, это летопись края и в целом России. Её результаты адресованы не только современному поколению, но и тем, кто будет жить после нас. Поэтому участие в переписи – это очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего, – отметила руководитель Красноярскстата Елена Кнор.

Впервые жители края смогут поучаствовать в переписи самостоятельно - граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг, в МФЦ и на стационарных переписных участках.

По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, цифровые технологии, безусловно, окажут большую помощь и тем, кто организует перепись, и тем, кто будет в ней участвовать. Первые итоги переписи подведут уже в конце 2021 года. Окончательные результаты переписи будут представлены до конца 2022 года.