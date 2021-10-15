В Красноярске кафе и магазины украшают к Новому году. Фото: пресс-служба Центрального района

В Красноярске кафе и магазины начали украшать к Новому году. До главного праздника больше двух месяцев, но когда есть желание создать атмосферу, почему бы не сделать это. Нужно лишь согласовать нюансы с администрацией своего района. В администрации Центрального района, например, сообщили, что у них с этим проблем нет. Сегодня в работе у специалистов администрации более 800 объектов. 297 предприятий и организаций уже выразили готовность украсить окна, входные группы и фасады гирляндами и новогодней атрибутикой. Владельцы 53 магазинов, кафе и офисов решили не дожидаться начала зимы и оформили свои объекты уже сейчас. Помимо того, что иллюминация – это красиво, еще и неплохая реклама – приглашение прохожим заглянуть на огонек.

- Цветочное оформление летом и новогодняя подсветка зимой уже стали визитными карточками нашего района. Помимо центра украшают свои магазины, офисы в «Покровском», в старой Покровке, даже вдоль улицы Брянской, – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.