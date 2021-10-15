Минэкономики края: объем инвестиций в 2021 году вырастет на 15,4%

В угледобыче постепенный планируемый рост связывают с повышенным спросом на рынке энергоресурсов Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края представило прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года. Данные сформированы на основе среднесрочного прогноза развития РФ с учетом внешних факторов, итогов социально-экономического развития прошлого года и оперативных данных, отраслевых и государственных программ края, а также наметившихся тенденций в деятельности организаций и отраслей региональной экономики.

- Ситуация в текущем году складывается в условиях относительно благоприятной конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков, постепенной отмены ограничительных мер и восстановления деловой активности в экономике, - отметил на заседании правительства первый заместитель министра экономики и регионального развития Михаил Бершадский. – Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году ожидается на уровне 580 млрд рублей, что на 15,4 % в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года. На 2022 год прогнозируется уверенный рост, который продолжится в среднесрочном периоде. Это позволяет нам говорить, что Красноярский край входит в новый период инвестиционной активности. Реализация крупных инвестиционных проектов в добывающей отрасли, металлургии, транспорте определит перспективы развития экономических показателей и социальной сферы.

В текущем году отмечается снижение показателей, но планы крупнейших промышленных компаний края позволяют прогнозировать в трехлетней перспективе восстановление производства с ежегодным приростом 2–6 %. Так, например, на показатели развития нефтедобывающей отрасли к 2021 году существенно повлияет реализация нового инвестиционного проекта «Восток Ойл».

В лесопромышленном комплексе края продолжится реализация инвестиционных проектов Фото: Мария ЛЕНЦ

А в угледобыче постепенный планируемый рост связывают с повышенным спросом на рынке энергоресурсов и с началом освоения Сырадасайского месторождения на Таймыре. Благодаря инвестпроекту в крае появится производство нового вида промышленной продукции – коксующегося угля.

В металлургии прогнозируется восстановление производства цветных металлов и увеличение объемов выпуска продукции. В лесопромышленном комплексе края продолжится реализация инвестиционных проектов. Производство пищевых продуктов, стройматериалов, машин и электрического оборудования также вырастет и будет характеризоваться устойчивыми темпами роста и увеличением спроса на потребительском и инвестиционном рынках.

В сельском хозяйстве в 2021 году ожидают более низкие (на 6,6%) показатели относительно рекордно высоких результатов в 2020 году. В прогнозном периоде ежегодный прирост производства аграрного сектора составит в среднем 1,9%. На развитие отрасли окажут влияние меры господдержки, внедрение ресурсосберегающих технологий, расширение и модернизация производственных мощностей.

С учетом наметившихся позитивных тенденций в экономике края в 2022 году рост ВРП прогнозируется на уровне 5%, в 2023-2024 годах экономика края продолжит расти темпом порядка 2% в год. Прогнозируемый объем ВРП к концу 2024 года превысит 3,5 трлн рублей. Отметим, что на основе прогноза формируется бюджет края.