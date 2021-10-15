Мэра Красноярска приняли за скейтера-экстремала

В парке 400-летия города вскоре откроется парк для любителей экстрима. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина

Мэр Красноярска Сергей Еремин решил проверить, как идет строительства скейт-парка в парке имени 400-летия города. И, как маститый блогер (у него, кстати, в «Инстаграме» уже почти 87 тысяч подписчиков), поделился впечатлениями. Вместе с фотографиями выложил видео, на котором мужчина на скейте испытывает только что сооруженную дорожку.

На видео мужчина стоит спиной, вплотную к камере, затем отъезжает вперед и начинает ловко маневрировать. И только когда, сделав круг, приближается, становится понятно, что это не сам градоначальник, как многим показалось вначале. «Я сперва подумал, мэр поехал» и «Я уж подумала – ничосе глава города зажигает» - прокомментировали подписчики.

А в целом затея со строительством скейт-парка была встречена на «ура». Любители активного вида отдыха поблагодарили Сергея Еремина за идею и за воплощение. Теперь ждут, когда работа завершится, чтобы испробовать объект самим. Это случится совсем скоро.