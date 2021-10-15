В Красноярской поликлинике замглавврача с медсестрой получали зарплату за несуществующих работников Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из поликлиник Красноярска 60-летний заместитель главного врача при помощи 48-летней старшей медсестры устроили на работу несколько человек. Уточняем: фиктивно устроили. За что и поплатились – обе попали под уголовное дело. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В роли «мертвых душ» выступили их знакомые. Их оформили санитарами (для такой работы квалификация не нужна), открыли счета для заработной платы. А вот зарплату забирали себе. Итого ущерб бюджету составил более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело на них завели по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями». В ходе следствия обе обвиняемые возместили материальный ущерб в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, Железнодорожный суд Красноярска признал женщин виновными и назначил им наказание – для замглавного врача 2 года лишения свободы условно, для старшей медсестры 1 год 8 месяцев лишения свободы, также условно.