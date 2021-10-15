В Красноярске стартовали продажи билетов на открытие и закрытие книжной ярмарки

Фото: vk.com/kryakk
В этом году Красноярская ярмарка книжной культуры, КРЯКК, пройдет в 15-ый раз! Организаторы уже опубликовали программу ярмарки, на все события которой вход свободный, как и всегда. Но есть музыкальная программа, на которую нужно купить билеты. Не пропустите! Сегодня расскажем о том, каким будет открытие и закрытие кнмжной ярмаркию
Открытие, 3 ноября
Открытием КРЯКК станет «Смех по съеденному сердцу Офелии» – это музыкально-театральное истолкование образа Офелии в контексте пьес Уильяма Шекспира и Хайнера Мюллера. Режиссер Елизавета Мороз исследует значимость и неоднозначность этого персонажа в мире «Гамлета».
Ведущая актриса московского театра «Гоголь-Центр» Светлана Мамрешева и ансамбль солистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского под управлением дирижера Ивана Великанова выступят в качестве наблюдателей за тем, как за сотни лет образ Офелии претерпевал изменения и стал основой одного из главных манифестов европейской драматургии ХХ века.
В спектакле прозвучат произведения английских, итальянских, французских и немецких композиторов XVII-XVIII веков.
Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского
Ул. Перенсона, 2
3 ноября, 20.00
Билеты 300-900 рублей.
Закрытие, 7 ноября
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Шостаковича под управлением дирижера Федора Леднева представит концерт-состязание!
Идею концертной программы можно обозначить изначальным смыслом слова concerto: согласие в состязании. Состязаются голос с оркестром, фортепиано с оркестром.
Солисты: Мария Андреева (фортепиано), Надежда Павлова (сопрано), Владислав Песин (скрипка).
В программе:
Б. Бриттен — Les Illuminations, цикл песен для голоса и оркестра на стихи А. Рембо, op. 18
Г. И. Уствольская — концерт для фортепиано, струнного оркестра и литавр
Л. А. Десятников — «Русские сезоны» для голоса, скрипки и струнного оркестра на русские народные тексты.
Произведения Б. Бриттена (1939 г.) еще не коснулось дыхание войны. В композиции Г. Уствольской (1946 г.) оставшаяся в прошлом война по-прежнему находит отклик в сознании автора. Музыка Десятникова (2000 г.) написана для всемирно известного скрипача Гидона Кремера и его оркестра. Это опыт нового времени.
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
7 ноября, 19.00
Билеты 600-1300 рублей.