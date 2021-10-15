В Красноярском крае лесные пожарные получат 6 вертолетов и 4 самолета

Первая партия высокопроходных автомобилей уже поступила. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярском крае создан межрегиональный Лесопожарный центр «Север» - для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах не только на территории края, но и у соседей – до Дальнего Востока. После масштабных пожаров 2019 года было решено усилить охрану лесного фонда. И события нынешнего года в Якутии это в очередной раз подтверждают.

Оптимальным местом базирования Центра стал аэропорт «Черемшанка». Наконец, в край поступила первая часть техники для центра – 10 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе правительства, в 2021 году на создание центра «из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на закупку вертолетов, спецтехники и инвентаря для лесного спецназа, в том числе топливозаправщиков, бензовозов, грузовых автомобилей, автобусов, квадрокоптеров, спусковых устройств, парашютных систем.

Всего для нового ЛПЦ приобретут 6 вертолетов Ми-8 МТВ-1, два из которых учреждение получит уже в этом году, остальные – в 2022 году, а также более 100 единиц спецтехники. Кроме того, на вооружении бойцов центра «Север» будет 4 самолета Ан-2.