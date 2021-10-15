В Красноярске полиция связала разбушевавшегося пассажира такси скотчем Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 14 октября, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль такси на перекрестке улиц Корнетова – Вавилова, на правобережье. К водителю, судя по всему, нареканий у дорожных полицейских не оказалось.

Зато отметился его пассажир. Вышел из машины и начал возмущаться, вел себя агрессивно. Полицейские посоветовали ему вести себя тише, но гражданина это только разозлило. Да так, что пришлось надеть на него наручники. Думаете, угомонился? Напротив, пытался ударить сотрудников полиции, потом нанести синяки себе (видимо чтобы потом заявить, что его избили). А заодно попытался выбросить пакет с неким веществом.

И тогда инспекторы применили подручное средства – по регламенту они имеют на это право. Скотчем обмотали руки и ноги разбуянившегося мужчины. Его доставили в отдел полиции для разборок. Кстати, выброшенный им пакетик проверили – внутри оказался синтетический наркотик.