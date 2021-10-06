На севере Красноярского края студенты попробовали себя в роли парашютистов-пожарных. Фото: Лесопожарный центр

Специалисты Кодинского авиаотделения краевого Лесопожарного центра показали ребятам, как правильно укладывать парашют и продемонстрировали защитный костюм парашютиста-пожарного: он водонепроницаемый и позволяет безопасно приземлиться на лес или воду. Мастер-класс прошел в рамках Всероссийской акции «Лесники открывают двери» во время военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит».

«Парашютисты-пожарные тушат лесные пожары в труднодоступных местах, прыгают с парашютом в тайгу и работают там до полной ликвидации пожара. Этот процесс может затянуться на недели и даже месяцы, особенно, когда огонь успел охватить большие территории. Поэтому такие специалисты должны быть сильными, ловкими и выносливыми. Один только комплект обмундирования парашютиста-пожарного весит почти 20 кг», – рассказал инструктор парашютно-десантной пожарной команды Кодинского авиаотделения Виктор Пономаренко.

Профессия парашютистов-пожарных считается одной из самых сложных. Из первых уст ребята узнали, как становятся такими специалистами.

«Семь лет я отработал в краевом Лесопожарном центре десантником-пожарным, а год назад прошел обучение на парашютиста-пожарного. Честно признаться, боялся высоты, но пересилил себя и выпрыгнул из самолета. Сейчас уже совершенно другие эмоции во время прыжка. Летишь и думаешь только о том, как приземлиться и потушить пожар. Мой восьмилетний сынишка Ваня тоже мечтает стать парашютистом-пожарным, как папа», – говорит парашютист-пожарный Кодинского авиаотделения Леонид Благородный.

Студентам рассказали о современных методах тушения, средствах защиты и правилах пожарной безопасности в лесу, а также о способе доставки парашютистов к месту тушения лесных пожаров. Это делается с помощью парашютной системы специального назначения «Лесник-3».

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин: «Система «Лесник-3» предназначена для высокоточных прыжков с воздушного судна парашютистов-пожарных на ограниченные площадки в лесу. Они обеспечивают безопасный и надежный спуск, исключая любые риски повреждения сотрудников. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» в авиаотделения краевого Лесопожарного центра поступило десять таких комплектов. Всего за три года было получено около 60 парашютных систем и 70 спецкостюмов. Новое снаряжение и техника позволяет сделать работу лесных пожарных более эффективной. В 2021 году, в сравнении с предыдущим, количество пожаров сократилось в два раза, а площади пройденные огнем – в десять раз».