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Общество1 октября 2021 6:47

В Красноярске суд закрыл частный пансионат для престарелых «Домашний очаг» из-за серьезных нарушений

По итогам прокурорской проверки, руководство пансионата заплатит штраф
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за многочисленных нарушений суд закрыл частный пансионат для престарелых «Домашний очаг», расположенный в микрорайоне Лалетино. Как сообщили в прокуратуре, условия проживания в пансионате были признаны опасными для пожилых людей.

Выяснилось, что в организации нет пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, огнетушителей, узкие лестницы, малое количество эвакуационных выходов и сантехники, отсутствие документов подтверждающих качество питьевой воды.

После проверки, прокуратура завела несколько административных дел, рассмотрев которые, суд постановил назначить штраф и приостановил деятельность организации. Сейчас устранение всех нарушений находится на контроле у надзорного ведомства.