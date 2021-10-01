В Красноярске суд закрыл частный пансионат для престарелых «Домашний очаг» из-за серьезных нарушений

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В Красноярске из-за многочисленных нарушений суд закрыл частный пансионат для престарелых «Домашний очаг», расположенный в микрорайоне Лалетино. Как сообщили в прокуратуре, условия проживания в пансионате были признаны опасными для пожилых людей.

Выяснилось, что в организации нет пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, огнетушителей, узкие лестницы, малое количество эвакуационных выходов и сантехники, отсутствие документов подтверждающих качество питьевой воды.

После проверки, прокуратура завела несколько административных дел, рассмотрев которые, суд постановил назначить штраф и приостановил деятельность организации. Сейчас устранение всех нарушений находится на контроле у надзорного ведомства.