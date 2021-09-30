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Происшествия30 сентября 2021 16:00

В Красноярске разыскивают напавшего на девушку насильника

Нужна помощь граждан, чтобы выяснить, где он находится
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске разыскивают напавшего на девушку насильника

В Красноярске разыскивают напавшего на девушку насильника

В Красноярске разыскивают напавшего на 21-летнюю девушку насильника. По информации краевого следкома, преступление произошло в середине июля этого года, но до сих пор выйти на след подозреваемого не удалось, несмотря на то, что есть точный фоторобот.

- В период времени с 20 до 22 часов 18 июля 2021 года мужчина, проследовав за 21-летней девушкой в подъезд дома, расположенного по улице Матросова города Красноярска, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, - рассказали в следкоме.

Нужна помочь, чтобы установить личность и местонахождение подозреваемого. Он мог покинуть город, мог перебраться в другой регион, но в любом случае должен где-то засветиться. Если у кого-то есть информация о человеке, схожем по приметам с мужчиной на фотороботе, можно сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции № 6 Красноярска: 8 (391) 233-47-35. Конфиденциальность гарантируется.