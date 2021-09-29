В Красноярском крае в 2022 году величина прожиточного минимума увеличится на 335 рублей

В Красноярском крае установили величину прожиточного минимума на 2022 год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае установлена величина прожиточного минимума на предстоящий 2022 год, он увеличен на 2,5%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Расчет величины прожиточного минимума в 2022 году произошел по новым правилам, это связано с изменениями в федеральном законодательстве. Раньше базой для расчета величины ПМ была стоимость продуктового набора, а теперь в основе расчета лежит величина дохода на душу населения. Это сумма, меньше которой получают 50% граждан, и больше которой получают остальные 50%. Кроме того, теперь размер прожиточного минимума устанавливается на год, раньше ПМ рассчитывался поквартально.

Итак, величина прожиточного минимума в Красноярском крае установлена в размере 13 744 рубля. В том числе:

- для трудоспособного населения – 14 981 рубль,

- для пенсионеров – 11 820 рублей,

- для детей – 14 447 рублей.

В том числе, были установлены коэффициенты повышающие размер выплат для отдельных территорий, исходя из природно-климатических условий проживания.

В региональном правительстве напомнили, что величина прожиточного минимума используется при назначении мер социальной поддержки граждан. Величина прожиточного минимума для пенсионеров применяется в целях установления социальной доплаты к пенсии.