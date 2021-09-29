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Происшествия29 сентября 2021 14:48

В Красноярском крае мужчину убили кочергой

Причем на глазах двух свидетелей, которые не вмешались
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае мужчину убили кочергой

В Красноярском крае мужчину убили кочергой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сухобузимском районе убили 40-летнего мужчину. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, произошло это 22 сентября в частном доме в селе Хлоптуново.

По предварительной версии в тот вечер четверо приятелей собрались, чтобы устроить застолье. Когда все уже изрядно опьянели, между двумя началась ссора. Сначала они осыпали друг друга нецензурной бранью. Затем обвиняемый потерял над собой контроль, вскочил и схватил кочергу, после чего набросился на приятеля. Избил так, что мужчина скончался на месте. Остальные, видимо, даже не вмешивались.

Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан и находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.