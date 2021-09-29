Руководители En+ Group вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Подведены итоги ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленного Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». В список «Бизнес-лидеры» вошел основатель En+ Group Олег Дерипаска, заложивший фундаментальные основы корпоративного управления холдинга. Отметим, что он регулярно занимает почетное место в этой номинации.

Сразу несколько позиций в рейтинге заняли руководители различных направлений компании En+ Group. Так, в топ-250 высших руководителей вошли два топ-менеджера – генеральный директор металлургического бизнеса En+ компании «Русал» Евгений Никитин (категория «Металлургия и горнодобывающая промышленность») и руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков (категория «Энергетика и топливный комплекс»). В номинации «Директор по маркетингу» в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность» отмечен директор по сбыту и маркетингу в России и СНГ компании «Русал» Роман Андрюшин.

В категории «Директора по персоналу. Топ-100» («Металлургия и горнодобывающая промышленность») одним из номинантов стала заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Наталья Альбрехт.

Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории «Энергетика и топливный комплекс» стала Ольга Санарова, директор департамента по внешним связям En+ Group. В топ-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности вошел директор департамента социальной политики металлургического бизнеса En+ Рустам Закиев.

НАША СПРАВКА

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» ежегодно с 2001 года проводится Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсант». В него входят наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях. Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта – первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы в 2021 году, опубликован 27 сентября.