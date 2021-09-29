Акция «Пока тепло» была объявлена в начале сентября по всему району Богучанским молодежным центром. БоАЗ по традиции поддержал доброе дело, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в теплоте и внимании.

Активисты Молодежного Совета организовали две точки сбора детских вещей – в здании заводоуправления и в ДК поселка Таежный.

«Много людей откликнулось. Приносили вязаные теплые шапки и шарфы, уютные свитера и другие вещи, которые с приближением зимы становятся очень востребованными во всех семьях, а в многодетных – особенно, - отметила Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы БоАЗа, - общими усилиями собрали несколько объемных мешков детской одежды на зиму».

Все собранные вещи, хранящие частичку душевного тепла дарителей, активисты Молодежного Совета отвезли в Богучаны и передали в «Центр социализации и досуга молодежи». Там их рассортируют и отправят по адресам нуждающихся.