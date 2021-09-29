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Общество29 сентября 2021 11:37

В Красноярске строят самую длинную лестницу в России

В ней будет 1668 ступеней
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске строят самую длинную лестницу в России. Фото: краевое агентство по туризму

В Красноярске строят самую длинную лестницу в России. Фото: краевое агентство по туризму

В Красноярске полным ходом идет строительство лестницы на популярный у туристов Торгашинский хребет. Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина побывала на ней и показала, что происходит на не совсем обычной строительной площадке. «Виды просто сумасшедшие» - подытожила она. Бывавшие на хребте горожане знают, о чем идет речь. А тех, кто еще только собирается, вскоре ждут яркие впечатления.

Напомним, что это будет самая длинная лестница в России. Ее длина составит 1100 метров. Точка отчета нового туристического маршрута – от санатория «Гренада», конец – вершина хребта. Перепад высот – 240 метров. Цена контракта 47 миллионов рублей.

Конструкция лестницы делается из металла. Перила будут деревянные. Уже смонтировано 2/3 пролетов и сварена четвертая часть ступеней. Идет благоустройство нижней площадки. Наверху также устроят смотровую площадку.

Самая длинная лестника Красноярск. Видео Юлия Верхушина