Корабль «Ростелеком» направляется в будущее: сотрудники Красноярского филиала сделали панно во всю стену

Ко Дню компании сотрудники «Ростелекома» нарисовали полиптих и назвали его «Корабль “Ростелеком” направляется в будущее». Модульная картина из 18 частей заняла почти всю поверхность стены в холле офиса Красноярского филиала. Ее общие габариты составляют три метра в ширину и чуть более двух метров в высоту.

Над коллективным творением одновременно трудились сразу в нескольких городах: в Красноярске, Кызыле, Абакане, Минусинске, Саяногорске, Черногорске, Шарыпове, Ачинске, Канске, Лесосибирске и поселке Мотыгино. Затем к назначенному времени готовые модули передали в Красноярск для составления цельного полотна. Вся картина выполнена в технике флип-флоп, в основе которой — заранее подготовленный контур изображения.

«Впервые идея совместно сделать большую картину и разместить ее на самом видном месте родилась в прошлом году в разгар пандемии. Так нам хотелось, хоть и удаленно друг от друга, сделать ко Дню компании что-то общее, веселое, порадовать друг друга. Мы нарисовали море и корабль “Ростелеком”, который отправляется в будущее. В этом году тема осталась прежней, но теперь на горизонте у нас появился футуристический город, на который мы держим курс», — рассказал участник корпоративного проекта, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала «Ростелекома» Сергей Шоль.

По задумке сотрудников филиала проект должен стать традицией. Ежегодно в сентябре специально ко Дню компании панно планируется обновлять, добавляя в него новые смыслы.