В Красноярске в Солнечном с балкона 17 этажа выпала женщина. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

В Красноярске в микрорайоне Солнечный произошла трагедия. Как сообщает местный паблик «Наш мкр.Солнечный»: «на улице Соколовской, 80а с балкона выпал человек. Со слов очевидцев это была женщина, падение произошло с 17 этажа. На месте работают полицейские». Добавим, что произошло это сегодня, 29 сентября, около полудня. Других подробностей пока нет. Однако очевидцы в комментариях строят предположения, что женщина, например, могла мыть окно и сделала неудачное движение. Другие отмечают, что этом новом районе регулярно случаются какие-то ЧП. Ждем официальных комментариев от правоохранительных органов.

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