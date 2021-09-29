Жители Красноярского края стали чаще брать ипотеку в Россельхозбанке

Регион поднялся на две позиции рейтинга по сравнению с прошлым годом и сейчас занимает 5 место по стране. С начала 2021 г. Красноярский филиал банка выдал жилищных кредитов на 2 млрд 695 млн рублей.

Опережает наш регион по количеству выданных ипотечных кредитов только столичные города и области, а также Башкирия и Новосибирская область.

Любопытно, что в результате повышения ставки льготной программы кредиты на вторичную недвижимость обогнали кредиты на новостройки. По мнению экспертов Россельхозбанка, причиной этому служит желание людей хранить свои средства в форме уже существующего жилья в условиях продолжающейся пандемии. Наряду с ипотекой на вторичную недвижимость драйвером рынка остаётся ипотека на жильё за пределами Красноярска и Абакана.

«В этом году мы выдали внушительный объём ипотеки – более двух с половиной миллиардов рублей, таким образом Россельхозбанк помог нескольким сотням семей Красноярского края и Хакасии улучшить свои жилищные условия. Наша цель – и далее оставаться одним из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ведь таким образом мы поддерживаем и строительную отрасль региона», - отметила директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

В целом по стране:

С начала года доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач выросла с 12,6% до 19,3%. В то же время закономерно сократились выдачи «обычной», нельготной ипотеки - с 10,8% до 1,7%. В итоге на рынке первичных выдач произошло практически полное перераспределение в пользу льготной программы, и совокупно на новостройки в 2021 году пришлось 20,6 млрд. рублей. Доля в общем объёме выдач незначительно сократилась с 23,4% до 21,1% от всех выдач по ипотеке в 2021 году.

Параллельно росли показатели ипотеки на вторичное жилье. Выдачи увеличились на 68% до 20,8 млрд. рублей, а их доля заметно выросла с 14,8% до 21,3%.

Таким образом, сегменты развивались разнонаправленно: несмотря на высокую востребованность ипотеки с господдержкой вторичная недвижимость обошла новостройки в 2021 году.

В Россельхозбанке подчёркивают, что «линией водораздела» стал именно июль. С 1 июля максимальный размер кредита снизился до 3 млн рублей (в 2 раза для жителей Красноярского края и Хакасии), к тому же ставка на ипотеку с господдержкой выросла. Именно тогда спрос на покупку вторичной недвижимости в ипотеку обошёл интерес к новостройкам.