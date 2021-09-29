В Красноярске появилась система, которая моментально штрафует любителей парковаться на газонах Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске появилась автоматическая система, которая почти моментально штрафует любителей парковаться на газонах. Называется она «Дозор-МП». Работает так: сотрудники администрации города заметили стоящий автомобиль там, где это запрещено, зафиксировали его с помощью планшетного компьютера или передвижной станции, занесли госномер. Затем направляется сигнал ГЛОНАСС о месторасположении техники, а затем информацию получает ГИБДД. И вот уже уведомление нарушителю поступает в течение трех дней. Раньше на вынесение наказания требовалось от 10 до 30 дней, а то и полтора месяца.

- При фиксировании нарушений с применением технических средств не нужно составлять протокол и приглашать нарушителя на заседание административной комиссии. Теперь специалисты сразу оформляют постановление о вынесении штрафа. Это существенно экономит время, - отметил руководитель службы городовых Андрей Бяков.

За три недели тестирования комплекса «Дозор-МП» назначено уже 120 штрафов в Октябрьском районе. Для сравнения, в течение прошедшего лета количество выписанных штрафов по обращениям граждан — менее 30-ти в месяц.