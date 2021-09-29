В Красноярске восстанавливают подпорную стену, которая при обрушении раздавила несколько машин

Глава города проинспектировал восстановительные работы. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина

В Красноярске восстанавливают подпорную стену, которая при обрушении раздавила пять автомобилей и только чудом обошлось без человеческих жертв. Напомним, что произошло это 6 августа, около 13 часов дня. Причинами обрушения называют обильные дожди накануне ЧП и тот факт, что собственник земли не разрешал асфальтировать участок рядом с ней.

Накануне, 28 сентября, глава города Сергей Еремин побывал в Солнечном, специально заехала на улицу 60 лет образования СССР, к дому № 50а, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ. И сравнил их с возведением плотины ГЭС. В целом работы идут по графику, завершить их планируют в ноябре, о чем мэр написал в своем «Инстаграме». Цитируем: «Железобетонное сооружение будет серьезным, высотой 3 метра. Сейчас стройка похожа на возведение плотины ГЭС. Работы идут в графике, выполняются на протяжении почти 100 метров. Задача – завершить в ноябре, сделать и стену, и откос, выполнить благоустройство».