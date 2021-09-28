Глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев покинул свой пост

Дмитрий Дмитриев вместе с Сергеем Ереминым в Советском районе фото:соцсети

Руководитель Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев официально покидает свой пост. Как сообщили в администрации, мэр краевой столицы подписал распоряжение об увольнении. Чиновник победил в выборах в Законодательное Собрание по одномандатному округу, далее он продолжит свою карьеру как депутат. Теперь он будет представлять интересы жителей Советского района в краевом парламенте.

Последний рабочий день у Дмитрия Дмитриева на посту главы района закончился 27 сентября. По этому поводу он написал благодарственный пост в инстаграме, где поблагодарил жителей за поддержку и доверие.

Напомним, что Дмитрий Дмитриев руководил администрацией Советского района с 2018 года.