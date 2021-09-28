В Красноярске в микрорайоне Солнечный продолжается благоустройство территории

Сергей Еремин на акции по озеленению территории парка «Солнечная поляна» Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне Солнечный продолжаются работы по благоустройству территории и развитию инфраструктуры. Одновременно обустраивается несколько пространств – парк, дворовые территории, высаживаются деревья.

Благоустройство парка «Солнечная поляна» идет уже второй год. И уже сейчас, пока работы окончательно не завершены, в парке можно гулять. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» здесь расширили дорожно-тропиночную сеть из брусчатки и асфальта, оборудовали дополнительное уличное освещение, создали зону для выгула и тренировки собак, обустроили площадки для посетителей разных возрастов. Глава Красноярска Сергей Еремин вместе с волонтерами «Зеленой дружины» СГК высадил в парке яблони и рябины.

Парк «Солнечная поляна» - прогулочные дорожки, качели, скамейки, освещение и озеленение Фото: Мария ЛЕНЦ

- Парк «Солнечная поляна» - одна из ключевых площадок и для микрорайона, и для города. Разнообразный рельеф позволяет обустроить качественные локации, – отметил Сергей Еремин. – Мы два года приводим в порядок эту территорию, многое сделано. Скоро здесь появится свой визит-центр. Продолжим работы и в следующем году – по программе «Формирование комфортной городской среды» обустроим овраг, оборудуем там тропы для хайкинга. Сделаем современную площадку для молодежи, где можно кататься на скейтбордах. И конечно, озеленение. Два дерева, которые я посадил в прошлом году, уже плодоносят. Это очень приятно! Сегодня высадил в парке еще два.

Деревья, высаженные мэром, будут расти и в пространстве «Двор-бульвар». Территория, прилегающая к жилым домам улицам Славы, 1 и 11, 40 лет Победы, 18 и 20, благоустраивается по программе «Инициативное бюджетирование». После завершения работ это общественное пространство превратится в первое в городе междворовое парковое кольцо.

- Радует, что жители сами выходят с такими идеями. У людей есть активное желание менять вокруг себя пространство. Именно так и должна реализовываться программа инициативного бюджетирования, – подчеркнул глава города. – Пространство задумывалось так, чтобы каждому из почти 5000 жителей близлежащих домов нашлось место для отдыха, – бульвар для прогулок, спортплощадка, детская площадка, арт-галерея, сцена.

Обновленный фонтан «Северное сияние» в сквере Бориса Ряузова. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Третий знаковый для Солнечного проект, где завершились работы, – сквер Бориса Ряузова. Его благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»: уложили современное пешеходное покрытие, модернизировали освещение, установили новые скамьи и урны, перголы с качелями, выставочный стенд и сцену, сделали световое украшение в виде гирлянд, реконструировали фонтан «Северное сияние».