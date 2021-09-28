Двое братьев из Норильска задушили свою знакомую, чтобы ограбить её квартиру

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске, на севере Красноярского края, двое молодых парней решили ограбить свою знакомую. Чтобы им было проще это осуществить, они задушили 51-летнюю женщину. Как сообщили в СК, сейчас 27-летний и 24-летний жители Норильска задержаны.

Тело задушенной женщины нашли 27 сентября в её квартире. Сообщение об этом поступило в Следственный комитет, было заведено уголовно дело.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны два брата - жители города Норильска 27 и 24 лет. Мужчин задержали и им предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений».

Оказалось, что братья пришли в гости к своей знакомой, организовали небольшое застолье. Под влиянием алкоголя у братьев возникла мысль ограбить женщину, а чтобы она не мешала выносить ценные вещи, решили её убить. В ходе надуманного конфликта они задушили свою знакомую, а потом похитили из квартиры ювелирные украшения, мобильник, парфюмерию и прочие личные вещи.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.