В Красноярске предложили назвать набережную Качи, железнодорожный вокзал или станцию метро именем Петра Пимашкова

Петр Пимашков Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из значимых объектов в Красноярске хотят назвать именем Петра Пимашкова. Инициативу увековечить имя бывшего мэра краевой столицы высказали депутаты Городского совета. Ими был предложен список из четырех предполагаемых мест, которые могли бы гордо носить имя Пимашкова: Театральная площадь, набережная реки Кача, будущая станция метро или железнодорожный вокзал.

Скриншот депутатского запроса фото:Роман Крастелев

Сейчас данное предложение рассматривает комиссия, занимающаяся вопросами наименования городских объектов. Также депутатский запрос был направлен мэру Красноярска Сергею Еремину.

Напомним, что 12 августа 2021 года ушел из жизни самый известный градоначальник в истории Красноярска Петр Иванович Пимашков. Фигура для города – безусловно, культовая. Для Красноярска Петр Пимашков – человек-эпоха. О нем до сих пор вспоминают старожилы города, как о человеке, который вывел краевой центр на новый уровень.